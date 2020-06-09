Чебоксары, 9 июня 2020, 10:30 — REGNUM Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении бывшего вице-премьера республики — министр экономики Владимира Аврелькина, который получил реальный срок за злоупотребление полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Действия фигуранта уголовного дела суд квалифицировал по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), назначив 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Данное решение 18 февраля 2020 года вынес Ленинский районный суд Чебоксар.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Аврелькин был арестован 14 декабря 2018 года, через 5,5 месяцев после заключения в следственный изолятор его освободили с должности вице-премьера — министра экономического развития Чувашии. Следствие его обвинило в необоснованном предоставлении субсидии двум коммерческим организациям в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования. Нанесённый бюджету ущерб оценён в сумму 23,8 млн рублей, он был возмещён при предварительном следствии. По уголовному делу также признаны виновными и иные лица.
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