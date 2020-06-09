Чебоксары, , 10:30 — REGNUM Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении бывшего вице-премьера республики — министр экономики Владимира Аврелькина, который получил реальный срок за злоупотребление полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Действия фигуранта уголовного дела суд квалифицировал по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), назначив 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Данное решение 18 февраля 2020 года вынес Ленинский районный суд Чебоксар.

«Сторона защиты обжаловала судебное решение по мотивам того, что в их действиях отсутствует состав какого-либо преступления. Суд апелляционной инстанции оставил данный приговор в части квалификации и назначенного наказания без изменения. Судебное постановление вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Аврелькин был арестован 14 декабря 2018 года, через 5,5 месяцев после заключения в следственный изолятор его освободили с должности вице-премьера — министра экономического развития Чувашии. Следствие его обвинило в необоснованном предоставлении субсидии двум коммерческим организациям в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования. Нанесённый бюджету ущерб оценён в сумму 23,8 млн рублей, он был возмещён при предварительном следствии. По уголовному делу также признаны виновными и иные лица.

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