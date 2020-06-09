Москва, , 10:04 — REGNUM В Госдуме настаивают на жестком наказании актера Михаила Ефремова за «пьяное» ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Конечную вину, безусловно, должен признать суд, сейчас идет следствие, но если оно подтвердит, что Михаил Ефремов был пьян и по его вине погиб человек, то наказание за такое ДТП должно быть самым строгим. Закон един для всех», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он напомнил, что Госдума фактически приравняла наказание за дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом к наказанию за убийство: в случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от 5 до 12 лет, а в случае гибели двух и более лиц — до 15 лет.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель грузовика скончался в больнице.