Соледар, ДНР, 9 июня 2020, 10:07 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 единицы боеприпасов, сообщили 9 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 22 мины калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), а также гранатомёты РПГ и СПГ.
В результате обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня украинские формирования в течение часа обстреливали из миномётов сёла Спартак и Куликово.
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