Соледар, ДНР, , 10:07 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 единицы боеприпасов, сообщили 9 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 22 мины калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), а также гранатомёты РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Спартак, Докучаевск, Куликово, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня украинские формирования в течение часа обстреливали из миномётов сёла Спартак и Куликово.

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