Набережные Челны, Татария, , 10:36 — REGNUM Органы прокуратуры в Набережных Челнах приглашают на прием всех, кто, возможно, пострадал от действий одного из местных риелторов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По фактам мошенничества следственные органы проводят расследование возбужденного 27 марта текущего года уголовного дела.

Известно, что создав агентство недвижимости в поселке ГЭС, жительница Челнов в период с апреля 2019 года по январь 2020 года предлагала жителям услуги в приобретении недвижимости. Путем обмана и злоупотребления доверием клиентов похитила более 180 миллионов у 110 клиентов. Прием пострадавших проведут в среду, 10 июня в прокуратуре Набережных Челнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, риелтора осудили за махинации с недвижимостью в Башкирии.

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