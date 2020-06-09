Джакарта, , 09:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вблизи острова Буру в индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии пояснили, что землетрясение произошло 9 июня в 11:56 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 126 км к юго-западу от острова Буру на глубине 10 км.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — предупредили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

В настоящее время нет информации, касающейся ущерба, в том числе наличия или отсутствия пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии к юго-западу от города Амбон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6