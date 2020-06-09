Джакарта, 9 июня 2020, 09:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вблизи острова Буру в индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии пояснили, что землетрясение произошло 9 июня в 11:56 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 126 км к юго-западу от острова Буру на глубине 10 км.
«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — предупредили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
В настоящее время нет информации, касающейся ущерба, в том числе наличия или отсутствия пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии к юго-западу от города Амбон.
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