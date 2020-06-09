Любань, , 09:49 — REGNUM В Ленинградской области агрессивная собака напала на семилетнего мальчика и прокусила ему шею. Хозяин животного задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Несчастный случай произошел в Тосненском районе Ленинградской области вечером 8 июня во время прогулки семилетнего ребенка с матерью во дворе дома по улице Калинина города Любань. На мальчика напала собака породы акита-ину (одна из шести в регистре японской кинологической организации по защите и сохранению исконно японских пород, отличается спокойствием и послушностью. — Прим. ред.), которая была на поводке и без намордника.

Она нанесла первокласснику многочисленные рваные раны, в том числе укусила за шею. Ребенка в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в реанимационное отделение. После операции угрозы для жизни мальчика нет.

«В отношения хозяина собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему»), — отметили в ведомстве. — Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему».

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что хозяин агрессивного животного с места происшествия скрылся. Найти и задержать его удалось спустя несколько минут после инцидента участковому уполномоченному полиции. Владельцем собаки оказался 52-летний слесарь-ремонтник.

«Хозяин собаки задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания», — подчеркнули в полиции.

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