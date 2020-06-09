Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбурге произошел несчастный случай с годовалым ребенком. Девочка выпала из окна с высоты второго этажа дома, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Ребёнок госпитализирован. У девочки диагностировали травмы головного мозга, переломы лобной и теменной кости, сдавленный перелом глазницы.

По факту травмирования ребенка полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства несчастного случая. Предварительно установлено, что девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.

Правоохранители в очередной раз настоятельно рекомендуют использовать специальные запирающие устройства для окон и не оставлять детей без присмотра.