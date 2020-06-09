Барнаул, , 09:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По сообщению оперативного штаба, на сегодня, 9 июня, общее количество носителей вируса составляет уже 2458 человек (в том числе 243 ребенка). Только 68 человек с SARS-CoV-2 были выявлены за последние сутки. Не обошлось без новых жертв: их стало на четыре больше (две смерти произошло от COVID-19 и две отнесены к иным причинам).

Также известно, что в стационарах находятся 52 тяжелобольных пациента, на аппарате ИВЛ — 19. Из общего числа носителей 1300 человек являются жителями Барнаула, 1158 — других территорий Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, однако, чтобы не сорвать голосование по поправкам к Конституции РФ, в регионе уже начали вводить режим послабления. 8 июня в регионе зарегистрировано 2390 положительных тестов на SARS-CoV-2, из них 71 — только за сутки.

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