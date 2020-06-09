Казань, , 09:36 — REGNUM В Татарии после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по оплате труда в ООО «Технология» за 4 месяцы, которая составила около 4,7 млн рублей. Директор предприятии оштрафован на 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в период с июля по октябрь 2019 года 54 работника предприятия не получали заработную плату. Кроме этого, в ООО «Технология» выявлены нарушения законодательства об охране труда.

В отношении руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ») и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»).

Задолженность на данный момент погашена в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии за 2019 год надзорные органы по фактам невыплаты заработной платы возбудили 14 уголовных дел.

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