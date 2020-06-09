Москва, , 09:29 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, задержанный в центре Москвы после ДТП с его участием, дал подписку о невыезде. Правоохранители отпустили его, сообщил 9 июня источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказал источник ТАСС.

По предварительным данным, Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу движения на большой скорости. Это привело к лобовому столкновению с автофургоном, водитель которого получил тяжёлые травмы и позднее скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции подтвердили, что в момент ДТП Ефремов был пьян. В отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

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