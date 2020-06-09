Анкара, , 09:24 — REGNUM В результате террористического акта в Турции погибли двое граждан. Об этом 9 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, инцидент произошел в провинции Ван на востоке страны. Автомобиль строительной фирмы подорвался на фугасе, помимо погибших восемь человек получили ранения, они были госпитализированы.

Власти провинции поспешили обвинить в произошедшем Рабочую партию Курдистана (РПК), однако ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка.

Напомним, курдские повстанцы на протяжении более 30 лет ведут борьбу с правительством страны за право создания собственной автономии в рамках страны. В ходе длительного противоборства погибли свыше 40 тыс. человек.