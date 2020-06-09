Якутск, , 09:43 — REGNUM Минэкологии Якутии выясняют обстоятельства гибели рыбы в одном из водоёмов республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам специалистов, в Whatsapp распространили информацию о том, что в Абыйском районе Якутии обнаружен замор рыбы.

ЧП произошло на озере Чад рядом с селом Сутороха.

«Зимой озеро слишком сильно промёрзло, в результате от нехватки кислорода погибли рыбы. Абыйская инспекция проведёт рейдовую проверку с отбором проб воды и рыбы. Никаких промышленных предприятий в населённом пункте нет. В связи с этим, замор рыбы связан с природным явлением», — пояснили экологи.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следственным органам Дагестана изучить сообщения о загрязнении воды в озере Ак-Гёль в Махачкале, которое привело к гибели рыбы.