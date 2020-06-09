Претория, ЮАР, , 09:17 — REGNUM Сторонники второй по величине оппозиционной партии ЮАР, «Борцы за экономическую свободу», протестовали против расизма и жестокости полиции в США у посольства страны в Претории. Об этом передает ВВС Africa.

Возглавляемые лидером партии Джулиусом Малемой протестующие стояли на коленях в течение восьми минут и 46 секунд, что символизирует тот промежуток времени, в течение которого полицейский прижимал коленом шею афроамериканца Джорджа Флойда, что привело к его смерти.

К Малеме присоединилась вдова Коллинза Хоса, южноафриканца, который, как утверждается, был забит до смерти силами безопасности в апреле после того, как его обвинили в нарушении карантинных мер, введенных против распространения коронавируса.