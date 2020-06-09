Уфа, , 09:07 — REGNUM Женщина пенсионного возраста скончалась в больнице после дорожного происшествия в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 8 июня в Бирске на улице Чеверева.

Автомобиль «Лада-2115», под управлением мужчины 32 лет наехал на женщину-пешехода 66-ти лет, которая предположительно переходила через дорогу в неположенном месте.

Сообщается, что женщина умерла в медучреждении от полученных травм. Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

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