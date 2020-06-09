Москва, , 09:17 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, устроивший «пьяное» ДТП в центре Москвы, может быть наказан 12 годами лишения свободы. Об этом сообщил 9 июня источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Однако в связи со смертью пострадавшего в ДТП мужчины дело могут переквалифицировать на более тяжёлое.

Тогда Ефремову, если его вину докажут, будет грозить до 12 лет колонии. Актёра отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, пояснил собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял 56-летний Михаил Ефремов, врезался в легковой автофургон, за рулём которого находился 58-летний мужчина. ДТП произошло на Смоленской площади, в момент аварии Ефремов был пьян. Водитель фургона скончался в реанимации.

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