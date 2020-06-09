Ричмонд , США, , 08:49 — REGNUM В американском штате Виргиния за наезд на протестующих на своём автомобиле задержан лидер праворадикальной группировки ку-клукс-клан. Как заявили в местной полиции, инцидент произошёл вечером 7 июня на фоне многодневных протестов в районе Ричмонда и по всей стране в связи со смертью темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. В результате пострадал один человек. После осмотра медиками от дальнейшего лечения он отказался. Об этом сообщает газета The Washington Times.

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В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении. Кроме того, прокурор округа заявил о расследовании уместности обвинения 36-летнего Гарри Роджерса в преступлении на почве ненависти.

«Обвиняемый, по его собственному признанию и информации из соцсетей, является признанным главарем ку-клукс-клана и пропагандистом идеологии Конфедерации, — говорится в заявлении прокурора Шеннона Тэйлора. — Мы расследуем, уместны ли обвинения в совершении преступления на почве ненависти».

Известно, что суд отказался выпустить Роджерса под залог.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки и протесты охватили США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудников полиции.

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