Иркутск, , 08:47 — REGNUM Предъявлено обвинение 34-летнему жителю Иркутска: как сообщает региональное СУ СК РФ, речь идёт о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

Инцидент произошёл в областной столице днем 4 июня. Находясь возле офиса нотариуса, расположенного по ул. Розы Люксембург, в ходе ссоры обвиняемый произвел несколько выстрелов из травматического оружия в своего брата и его супругу и скрылся на автомобиле Honda Stepwgn. Потерпевшие получили огнестрельные ранения в голову и были экстренно госпитализированы. Оперативно организованный план-перехват позволил в кратчайшие сроки задержать стрелка и доставить в следственный отдел.

В ходе расследования было установлено, что конфликт произошёл из-за трёхкомнатной квартиры, которая по наследству досталась братьям от отца.