Дамаск, , 08:44 — REGNUM В Сирии обнаружено тело 16-летней курдской девушки, ранее похищенной боевиками, лояльными Турции. Об этом 8 июня сообщается в заявлении Демократического союза Сирии (ДСС).

В сообщении говорится, что похищение было совершено 25 мая недалеко от города Азаз, расположенного на северо-западе страны. Тело девушки было обнаружено жителями деревни Дарвиш, в районе Шара.

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в 2016 году для борьбы с курдским национальным движением. Анкара поддерживает местные незаконные группировки, сражающиеся с курдскими повстанцами.