Челябинск, , 08:34 — REGNUM В пограничном пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области при попытке перевоза через госграницу со стороны Казахстана изъято более 19 тысяч таблеток анаболических препаратов, а также ампулы и капсулы. Об этом говорится в сообщении, распространенном 9 июня пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

По информации ведомства, согласно сопроводительным документам груз представлял собой запасные части для компьютерной техники. В результате проведённой пограничниками проверки вместо заявленного оборудования было «обнаружено 307 капсул с жидкостью по 10 мл каждая, 19 190 препаратов в виде таблеток, 581 ампула объемом 1 мл каждая. Всего 63 наименования продукции иностранного производства».

По предварительной оценке специалистов, изъятые препараты могут содержать сильнодействующие вещества, которые запрещены к свободному обращению на территории России.

В настоящее время изъятый на госгранице груз передан сотрудникам МВД для проведения соответствующей экспертизы и принятия последующего процессуального решения.