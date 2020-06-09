Уфа, , 08:59 — REGNUM Оценку действиям инспектора ГИБДД, который стал участником конфликтной ситуации с пассажиркой автомобиля, дадут в Уфе. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сведения о конфликтной ситуации вышеназванных лиц, возникшей у Конгресс-холла «Торатау», поступили в ГИБДД вечером 8 июня. Конфликт возник во время работы инспектора, который обеспечивал безопасность движения рядом с территорий, на которой произошел обвал грунта.

Отмечается, что на кадрах видеозаписи зафиксировано, что пассажирка, мотивируя тем, что у нее имеются ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту назначения, не принимая во внимание то, что на данном участке дороги введены ограничения.

Сообщается, что по данному факту руководство ГИБДД организовало проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям стража порядка.

По данным некоторых СМИ, конфликт произошел между инспектором ГИБДД и восьмикратной параолимпийской чемпионкой Оксаной Савченко. Спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети запись, на которой зафиксирована ссора между ней и инспектором ГИБДД.

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