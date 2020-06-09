Москва, , 08:16 — REGNUM Пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова мужчина скончался. Сообщение об этом опубликовано 9 июня в телеграм-канале Mash.

Водитель легкового фургона получил при аварии тяжёлые травмы, он был доставлен в отделение реанимации. В 5 часов утра медики констатировали его смерть, мужчине было 58 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня 56-летний актёр Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с легковым фургоном. В момент ДТП 56-летний актёр был пьян. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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