Токио, , 08:08 — REGNUM Поставки автомобилей японского концерна Honda с ряда предприятий на территории Японии были приостановлены утром 8 июня из-за сбоя во внутренней сети автопроизводителя, возможно вызванного кибератакой. Об этом 9 июня сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, сбой в системе регистрации информации об осмотре автомобилей на трёх расположенных в Японии заводах компании произошёл в первой половине дня 8 июня. Во второй половине дня, после того, как неполадки устранили, поставки автомобилей были возобновлены.

Отмечается, что в настоящее время Honda ограничила доступ к своей внутренней сети. Компания предполагает, что возможно стала жертвой кибератаки и начала расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, норвежское подразделение крупнейшей итальянской судостроительной компании Fincantieri SpA подверглось кибератаке.

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