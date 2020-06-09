Партизанский район, Приморский край, , 08:14 — REGNUM В Шкотовском районном суде огласили приговор экс-главе Партизанского района Константину Щербакову, обвиняемому в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

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В период с 2009 по 2015 годы Щербаков незаконно распорядился 69 земельными участками, расположенными в границах земельного участка, площадью 167 га. При проверке деятельности администрации Партизанского района были выявлены многочисленные факты незаконного предоставления земельных участков в районе залива «Восток», которые являются собственностью РФ. Они в бессрочном пользовании ГУФСИН России по Приморью.

Ущерб от незаконной деятельности с землёй на суде оценён в более 45 млн рублей.

«Суд приговорил экс-главу к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил прав два года занимать любые должности в органах власти. Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Приморье по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава Партизанского муниципального района Константин Щербаков. Основанием для возбуждения уголовного дела послужила масштабная проверка, вскрывшая незаконные махинации с земельными участками. Изначально ущерб насчитывал более 67 млн рублей.