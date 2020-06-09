Туруханский р-н, , 07:42 — REGNUM На территории двух районов Красноярского края за минувшие сутки ликвидированы три лесных пожара на общей площади 365,5 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по предварительным данным, причиной возгораний стали грозы.

В тушении огня принимали участие 26 человек, задействовано две единицы техники. Силы и средства доставлялись к местам происшествий на двух воздушных суднах.

По ситуации на утро 9 июня в Эвенкийском и Туруханском районах продолжают бушевать пять пожаров на общей площади 5194 га. Отмечается, что угроза населенным пунктам отсутствует.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Мобильные группы патрулируют территорию Гослесфонда согласно классам пожарной опасности», — отметили в правительстве.

Напомним, накануне на территории трёх районов края был введён режим ЧС муниципального характера из-за паводка, вызванного проливными дождями. Как сообщало ИА REGNUM, подтоплены дома и участки в шести поселениях, в некоторых местах размыты дороги.

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