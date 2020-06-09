Красноярск, , 07:41 — REGNUM Следы нефтепродуктов были обнаружены в озере Пясино после разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ под Норильском, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе общения с журналистами.

«Топливо попало и в Пясино… Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север», — заявил он.

По словам губернатора, само 70-километровое озеро богато рыбой, однако в настоящее время невозможно предсказать, как повлияет на него розлив нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске на площадке ТЭЦ-3 произошел крупный разлив дизельного топлива — в окружающую среду попало около 20 тысяч тонн солярки. Отмечалось, что дизтопливо попало и в реки, и в мелкие водоемы под Норильском.

При этом координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкраднюк заявил, что дизельное топливо отделить от воды в водоемах возможно при помощи центрифуг. По его словам, в Сколково уже создана опытная установка для такой деятельности.

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