Иркутск, , 07:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 9 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 3265 человек, причём 182 добавились только за последние сутки.

Такой прирост дают вспышки коронавируса среди вахтовиков: из 2325 пациентов в инфекционных отделениях стационаров их количество составляет 1278 человек. Только 907 носитель коронавируса выздоровел.

Также известно, что в Приангарье произошло 17 (+2 за сутки) смертей носителей SARS-CoV-2, не связанных с COVID-19. Ещё 15 (+1 за сутки) являются жертвами COVID-19.

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