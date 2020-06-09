Чита, , 06:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству выделить средства федерального бюджета на софинансирование капитального ремонта жилых домов и социально значимых объектов в Забайкальском крае, пострадавших в результате штормового ветра 13 мая. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Александра Жужурина.

E95AB62fdf-9490-4E48-8458-FF89B784D0DA Пресс-служба ПАО «МРСК Сибири»

По его оценке, сумма ущерба составляет порядка 106 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая скорость ветра в Чите достигала 27 метров в секунду. Его порывы с лёгкостью сносили крыши у зданий и магазинов, даже переворачивали железные гаражи.

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