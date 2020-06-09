Норильск, Красноярский край, , 06:48 — REGNUM Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк на своей странице Facebook сообщил о том, что он в течение недели очень плотно занимается проблемой ликвидации экологической катастрофы, связанной с разливом дизельного топлива под Норильском. Также он обнародовал информацию о новейших решениях, которые помогут «Норникелю»:

»С технологией отделения солярки от воды просто: центрифуги. Очистить промплощадку от солярки понятно: как раз на деньги Сколково сделали опытно-промышленную установку.

Трудно доочистить воду до рыбохозяйственных нормативов (воды очень много, и она течет). Пока неясно как извлечь солярку из торфяно-глеевой почвы. Торф хорошо впитал солярку и трудно будет отдавать. Там кустарниковая тундра, летом будет оттаивать. Задача извлечь солярку (30 кг на квадратный метр почвы), не разрушив всю растительность.

Остатки солярки съедят микробы, отделять солярку надо на месте. Вывезти 20 тыс. т солярки из тундры можно десантным кораблем на воздушной подушке проекта 12 322 «Зубр».Грузоподъемность корабля 150 тонн. Потребуется 150 рейсов. Около часа в один конец. Достаточно одного корабля. Погрузчик он может возить с собой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске на площадке ТЭЦ-3 произошёл масштабный разлив дизельного топлива. В окружающую среду из наливных резервуаров вылилось 20 тысяч тонн солярки.

Дизтопливо попало в реки и мелкие водоемы в районе Норильска. Есть опасность, что солярка попадет в Карское море. Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить все особо опасные объекты на территориях, которые подвержены таянию вечной мерзлоты. Рекомендации по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске подготовил также Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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