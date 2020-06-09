Томск, , 06:44 — REGNUM В Томской области следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка в результате поражения электрическим током. Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в региональном СКР.

Установлено, что вечером 7 июня 2020 года в с. Кожевниково Кожевниковского района 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием ограждения, залез на крышу трансформаторной подстанции на территории спортивно-оздоровительного центра. Там он был поражён электрическим током. От полученных травм скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.