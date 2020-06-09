Кемерово, , 06:32 — REGNUM Кемеровские следователи возбудили уголовное дело после безвестного исчезновения 16-летнего подростка. Дело возбуждено для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Пока установлено, что вечером 6 июня 2020 года подросток ушёл из дома. Матери он сказал, что пошёл в гости к родственнику. Но до настоящего времени его местонахождение не установлено. При себе у него был планшетный компьютер.

Следователи установили и отработали круг его общения, проверили адреса знакомых, одноклассников, близких родственников. Также получена детализация телефонных звонков с его номера, опрошены все, с кем он созванивался.