Иркутск, , 06:13 — REGNUM Пока граждане России сидели на карантине, связанным с мировой эпидемией коронавируса, так называемые «пожиратели» Байкала перешли в решающее наступление, резко ослабив режим его охраны. Об этом сообщил кандидат биологических наук, иркутский учёный Виталий Рябцев.

Кандидат биологических наук, иркутский учёный Виталий Рябцев Цитата из видео

«В Госдуме РФ есть межрегиональная депутатская группа «Байкал». Заявляя о необходимости охраны Священного Моря, делает все для ослабления его природоохранного режима. Прикрываясь заботой о нуждах местных жителей, работает в интересах бизнеса. 4 июня 2020 г. эта группа провела в ГД обсуждение пакета послаблений и изменений байкальского законодательства. Речь идет о «Перечне видов деятельности запрещенных в Центральной экономической зоне Байкальской природной территории» — документе, играющем важнейшую роль в вышеупомянутом законодательстве», — подчеркнул учёный.

Далее он рассказал опредлагаемых изменениях.

«Пункт о запрете применения опасных для экологической системы озера Байкал средств защиты растений, а также использование авиации при их применении, дополнен фразой «в отсутствие введенного режима чрезвычайной ситуации и (или) за пределами границ зоны чрезвычайной ситуации». А ведь на Байкале теперь ежегодно происходят вспышки размножения насекомых-вредителей! Причем на больших территориях. Их причина — «ослабление здоровья» лесов из-за пожаров, влияния промышленных выбросов и избыточной рекреационной нагрузки, а также и в результате климатических изменений.

Антропогенное загрязнение Байкала усиливается, в его экосистеме уже происходят масштабные негативные изменения. Нельзя их усугублять, допуская попадание в Байкал ещё и пестицидов! Как правило, они способны аккумулироваться в трофических цепях, более всего угрожая их высшим звеньям. Даже для наземной фауны позвоночных, прежде всего птиц, пестициды являются серьезнейшей угрозой. Ну, а по эндемичной фауне Байкала, способной жить только в чистейшей воде, они могут нанести несравненно более опасный удар», — заявил Виталий Рябцев.

По его словам, в действующем «Перечне…» ключевую роль играет запрет на застройку незатронутых природных территорий.

«К сожалению, его нарушения носили массовый характер, особенно на иркутском берегу Байкала. Но с организацией Байкальской природоохранной прокуратуры стали предприниматься шаги по его соблюдению. Которые буквально разворошили осиное гнездо, вызвали шквал жалоб, публикации в СМИ, митинги — с непременным требованием отменить вышеназванный запрет. Хотя он никак не касался местных жителей. Ведь они проживают на уже «нарушенных» территориях.

В предлагаемой редакции «Перечня» этого запрета нет! Вместо него — запрет на строительство вне населенных пунктов. Под который не подпадают объекты, имеющие отношение к «особым экономическим зонам туристско-рекреационного типа». То есть, следует ожидать продолжения взрывоподобного расширения населенных пунктов на байкальских берегах! Есть разумное предложение (от коллег экологов) — прописать в данном пункте, что речь идет о конкретных границах населенных пунктов, установленных на конкретную дату.

Например — на 1 января 2019 г. Иначе — все доступные для строительства берега превратятся в сплошную череду «населенных пунктов«! Особые зоны — серьезная угроза для ненарушенных берегов Байкала. Уже проходит необходимые процедуры законопроект, благодаря которому любой участок земель лесного фонда вне федеральных ООПТ может быть включен в границы этих особых зон. И вот — продолжение этой же «инициативы». Понимаю, что запретить расширение этих зон — нереально. Но необходимо как-то прописать для них разумные ограничения», — призывает иркутский учёный Виталий Рябцев. По его словам, крайне важно оставить запрет на застройку незатронутых природных территорий.

Из других вопиющих мер по ослаблению охраны Байкала Виталий Рябцев назвал фактически снятыйзапрет на «обработку, обезвреживание и утилизацию отходов».

«Будет нельзя этим заниматься только вне участков, где расположены «объекты по обработке, обезвреживанию или утилизации отходов». То есть, развязывают руки для любых, в том числе самых антиэкологичных, действий по ликвидации ущерба БЦБК? Разрешается проведение «дноуглубительных работ». Что недопустимо ни для Байкала, ни для устьев впадающих в него рек», — подчеркнул иркутский учёный.

Также он указывает на более мелкие послабления. Но более всего его огорчает то обстоятельство, что врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев, в ходе одной встречи (с экологами) заявлял о своей приверженности делу охраны природы, заинтересованности в работе активистов, и в этот же день (!) в формате онлайн-конференции участвовав в вышеупомянутом заседании Госдумы заявил, что «действующее природоохранное законодательство накладывает ряд запретов на использование земельных участков в границах БПТ, которые ограничивают местных жителей в привычном образе жизни».

«То есть и он считает, что надо снять на запрет на застройку незатронутых природных территорий. Вот теперь маски сброшены, отношение к Байкалу — понятно. Как в подобных случаях всегда и происходит, поправки, способные вызвать отпор со стороны общественности, протаскиваются через ГД в авральном порядке. Уже 11 июня пройдет еще одно их обсуждение, а 20 июня документ будет передан на согласование в Правительство. Очень спешат…

Еще и коронавирус помог. Митинги запрещены, пикеты — сразу будут пресечены. В такой ситуации необходима максимальная информированность общественности», — вызывает иркутский учёный Виталий Рябцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандальный проект по значительному сокращению границ водоохранной зоны озера Байкал утверждён 26 марта 2018 года, несмотря на протесты учёных, природоохранной прокуратуры и некоторых депутатов госдумы РФ. Пока страна горевала вместе с Кемерово, премьер-министр РФ Дмитрий Медведевпринял поправки в распоряжение правительства РФ, регламентирующие исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны озера Байкал.Существует мнение, что, как и в случае со сливом Байкала, чиновники воспользовались отвлечением внимания общественности и приняли документы в интересах отдельных лиц.

В День эколога — 5 июня 2020 года — мнение о том, что что на карантине оживилось «всё жульё, которое стремится построить там, где строить нельзя, вырубить лес там, где этого нельзя делать» высказал российский учёный, экономист, эколог, гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

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