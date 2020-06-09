Миннеаполис, США, , 06:08 — REGNUM Жителю американского штата Миннесота Майклу Вулфу предъявили обвинения в поджоге полицейского участка в Миннеаполисе в ходе уличных беспорядков, сообщает пресс-служба прокуратуры штата.

По данным прокуратуры, 23-летний Вулф был задержан 3 июня при попытке незаконно проникнуть на территорию магазина в Сент-Поле. При обыске у него обнаружили часть снаряжения, украденного из полицейского участка. На допросе он признал, что участвовал в поджоге полицейского управления в Миннеаполисе.

Отмечается, что сам Вулф писал в социальных сетях, что смог украсть из полицейского участка некоторое снаряжение. При обыске у него был обнаружен бронежилет, шлем, а также боеприпасы.