Триполи, , 05:25 — REGNUM Вооруженные отряды неизвестных людей вторглись на территорию крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения Эш-Шарара и потребовали прекратить добычу нефти на объекте, 9 июня сообщается на странице в Facebook ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC).

При этом NOC распространило указание своим сотрудникам не подчиняться военным приказам, которые влияют на работу объектов компании и могут привести к непоправимым последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на месторождении Эль-Филь в Ливии после долгого периода возобновилась нефтедобыча, которая была приостановлен из-за блокировки главных нефтяных терминалов страны в январе этого года.

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