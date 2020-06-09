Чанша, Китай, , 04:52 — REGNUM Семеро человек погибли, еще один пропал без вести в результате наводнения, вызванного ливнями в центральной части Китая, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Тела семерых человек были найдены в рамках поисково-спасательной операции, проводимой в Цзяньхуа-Яоском автономном уезде провинции Хунань в центральной части Китая. Работы по поиску еще одного пропавшего без вести продолжаются.

Ливни начались в регионе с 6 июня и продолжались до утра следующих суток. Дороги оказались повреждены, а местные жители — заложниками большой воды. Непогода уже нанесла ущерб 93 500 жителям Хунани с момента начала сезона паводков 1 июня.