Благовещенск, , 04:48 — REGNUM В столице Амурской области Благовещенске зафиксированы опасные метеорологические явления. За несколько часов там выпала месячная норма осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном гидрометеоцентре.

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За первые 50 минут ливня в городе выпало 33 миллиметра осадков, а за 2 часа 50 минут — 60 миллиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года на столицу Приамурья обрушились ливни, каких там не помнят уже более 50 лет. В понедельник, 18 ноября 2019 года, в городе выпало 7 миллиметров осадков, тогда как полувековой рекорд до этого составлял 4 миллиметра.