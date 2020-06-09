Екатеринбург, , 04:30 — REGNUM В центре Екатеринбурга микроавтобус допустил наезд на троих пешеходов. Авария произошла вечером 8 июня на пересечении улиц Мамина-Сибиряка и Малышева, сообщает свердловское управление ГИБДД,

Согласно предварительным данным, автобус Fiat Ducato ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с машиной Hyundai Accent. Микроавтобус отбросило к пешеходному переходу, где он и наехал на троих человек.

Водитель автобуса попытался сбежать, но очевидцы ДТП его поймали. Одна женщина-пешеход погибла на месте. Ещё двое были госпитализированы.