Якутск, , 04:26 — REGNUM В Якутии на утро 9 июня действует семь природных пожаров на общей площади 21 959 га, при этом площадь активного горения составляет 32,7 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Авиалесоохраны республики.

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С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 98 лесных пожаров. За сутки возникло три и семь ликвидировано.

Всего на тушение пожаров за сутки было привлечено 237 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники.

«За сутки количество пожаров уменьшилось на 4 очага, площадь пожаров увеличилась на 2017,4 гектара, за счёт увеличения площадей пожаров в обслуживаемой зоне и в зоне контроля», — пояснили в Главном управления МЧС РФ по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, практически в каждом регионе страны действуют лесные пожары, в основном их причиной специалисты называют человеческий фактор.