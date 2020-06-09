Исламабад, , 04:18 — REGNUM Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в результате происшествия погибли три человека, еще пятеро получили различные травмы. Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу в критическом состоянии. В настоящее время тушение пожара продолжается. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в городе Карачи на юге Пакистана обрушилось многоэтажное жилое здание. В результате происшествия погиб один человек, пострадали не менее десяти.

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