Якутск, , 04:14 — REGNUM В лесу Хангаласского района Якутии обнаружено тело женщины, упакованное в полиэтиленовый пакет. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Тело было обнаружено 11 мая 2020 года. Личность погибшей установлена как Сержанова Серафима Александровна, 13.12.1994 г. р., родилась в Приамурье.

На теле женщины есть татуировки: на правом плече в виде паука, на левой лопатке — в виде бабочки.

Следователи обращаются ко всем, кто обладает любой информацией об этой женщине, а также информацией о преступлении, оказать содействие в раскрытии убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков мужчины в лесополосе на северо-западе Москвы.