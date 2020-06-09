Якутск, 9 июня 2020, 04:14 — REGNUM В лесу Хангаласского района Якутии обнаружено тело женщины, упакованное в полиэтиленовый пакет. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
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Тело было обнаружено 11
мая
2020
года. Личность погибшей
установлена как
Сержанова Серафима Александровна,
На теле женщины есть татуировки: на правом плече в виде паука, на левой лопатке — в виде бабочки.
Следователи обращаются ко всем, кто обладает любой информацией об этой женщине, а также информацией о преступлении, оказать содействие в раскрытии убийства.
Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков мужчины в лесополосе на северо-западе Москвы.