Москва, , 03:16 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело против российского актера Михаила Ефремова по факту ДТП в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Сообщается, что расследуется дело по ч.2 ст. 264 УК РФ — «нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В случае доказательства вины артиста, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Михаил Ефремов, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с легковым фургоном. В результате происшествия пострадал водитель фургона и пассажир, находившийся в салоне автомобиля вместе с Ефремовым. Позднее в МВД РФ подтвердили факт алкогольного опьянения артиста.

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