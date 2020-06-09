Магадан, Магаданская область, , 03:09 — REGNUM В полицию Магадана сообщили, что в одном из магазинов города мужчина угрожал физической расправой сотрудникам, используя при этом предмет, конструктивно схожий с оружием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Колымы.

Читайте также: В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину 1986 года рождения, изъяли у него предмет, схожий с оружием, и доставили подозреваемого в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как пишут в соцсетях местные жители, конфликт возник на почве масочного режима. Группа мужчин зашла в магазин — охранники и директор потребовали надеть защитные маски, но мужчины отказались, и один из них начал грубо выражаться и угрожать. Он вышел из магазина и вернулся уже с автоматом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре в 2019 году житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин. Отмечается, что ранее он уже был судим за имущественное преступление и незаконный оборот наркотических средств.