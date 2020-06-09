Спасск-Дальний, Приморский край, , 02:26 — REGNUM В Спасском районе Приморья в полдень 8 июня грузовой поезд сбил насмерть женщину и ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре.

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Приморский транспортный прокурор лично выехал на место происшествия — транспортная прокуратура проводит проверку обеспечения правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

«Возбуждено уголовное дело — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух лиц», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Выборгском районе Ленинградской области грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей и не реагировала на громкие сигналы о приближении товарняка.