Артём, Приморский край, , 02:22 — REGNUM Силовики в Приморье задержали мужчину, который осквернил чашу «Вечного огня» в Артёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Осквернителем оказался 25-летний местный житель.

«Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме Приморского края в соцсетях было опубликовано видео с мужчиной, который разлёгся в чаше «Вечного огня» на мемориале жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, при этом он курил.