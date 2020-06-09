Солт-Лейк-Сити, США, 9 июня 2020, 01:55 — REGNUM Жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта совершил многофункциональный истребитель пятого поколения F-35A Lightning II, 8 июня предает телеканал ABC.
В момент посадки боевой машины сломалось шасси. Пилоту удалось катапультироваться. Начато расследование происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
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