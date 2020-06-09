Красноярск, , 01:22 — REGNUM В Красноярске полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала троих мужчин, подозреваемых в совершении вооружённого нападения на инкассаторов 30 мая. Об этом 8 июня сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что операция по задержанию ранее не судимых подозреваемых 1961, 1971 и 1980 года рождения была проведена одновременно в разных районах Красноярска. По предварительной информации, задержанные планировали нападение с 2017 года. Они регулярно совершенствовали навыки стрельбы из огнестрельного оружия, заранее приобрели автомобиль.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведётся розыск похищенных денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске найден автомобиль ВАЗ-2106, который использовался нападавшими на инкассаторов около отделения Сбербанка на улице Щорса 30 мая.

Напомним, утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска произошло нападение на машину инкассаторов, доставивших деньги в отделение Сбербанка. На видеозаписи вооружённого нападения, попавшей в сеть, хорошо видно, как вооружённые длинноствольным оружием мужчины подбегают к вышедшим из машины инкассаторам, обстреливают их и убегают с захваченной сумкой.

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