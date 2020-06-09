Москва, , 00:37 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, задержанный после дорожно-транспортного происшествия на Смоленском бульваре в Москве, находился в состоянии алкогольного опьянения, подтвердил 9 июня руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Состояние опьянения установлено», — сказал он ТАСС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 июня около 21:40 Михаил Ефремов будучи за рулём автомобиля, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с легковым автофургоном. В аварии пострадали водитель фургона и пассажир, находившийся с Ефремовым.

Судя по видеозаписи с места происшествия, актёр не получил тяжелых повреждений, но выглядел он неадекватно. Очевидцы утверждают, что Ефремов был сильно пьян.

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