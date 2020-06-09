Лима, , 00:05 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате крушения одномоторного самолёта Piper 32 в Перу. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба главного управления гражданской авиации Эквадора.

Авиапроисшествие произошло в провинции Тумбес. В результате крушения на месте погибли два человека, ещё двое были доставлены с травмами в ближайшую больницу.

В настоящее время начато расследование обстоятельств и причин крушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек в результате крушения одномоторного самолёта в США.

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