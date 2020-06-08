Ростов-на-Дону, , 23:40 — REGNUM Более семи часов потребовалось огнеборцам, чтобы справиться с крупным травяным пожаром на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 8 июня.

«В 17:45 [объявлена] полная ликвидация пожара», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в экстренные службы сообщение о пожаре поступило около 10:40 мск. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. К месту происшествия был также направлен пожарный поезд. Спустя три часа пожарным расчётам удалось локализовать пожар на площади 2 га.

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