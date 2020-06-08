Ростов-на-Дону, , 23:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону за попытку продажи наркотиков силовики задержали участкового. Полицейский-наркоторговец предложил ростовчанке купить у него почти 4 грамма героина и стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», передаёт telegram-канал Baza.

За плечами страда правопорядка — десять лет службы в донской полиции. Известно, что последние полгода старший лейтенант был участковым в отделе полиции Советского района Ростова-на-Дону. В настоящее время он уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

«В настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. По данному факту руководством ГУ МВД России по Ростовской области назначено проведение служебной проверки в отношении руководителей», — прокомментировали в донской полиции.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции № 4. Банда полицейских промышляла торговлей наркотиками, заставляла наркозависимых распространять запрещённые вещества через «закладки», занималась вымогательствами.