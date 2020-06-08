Москва, , 23:30 — REGNUM Заслуженный артист России, актёр Михаил Ефремов спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на Смоленской площади вечером 8 июня. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулём которого находился артист, пересёк двойную сплошную линию и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Один из них от удара перевернулся набок.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По предварительной информации, пострадали два человека. Сам Ефремов не пострадал, у него наблюдаются видимые признаки алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Актёр задержан полицией.

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